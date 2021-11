Noivo se acidenta entregando convite do casamento, quebra ossos e viraliza

Homem de Cubatão (SP) sofreu queda de moto enquanto levava convite do próprio casamento e fraturou braço; mesmo com ossos quebrados, cerimônia está mantida para dezembro

Um casal de Cubatão (SP) viralizou na internet ao compartilhar a rotina do "noivo quebrado". Ranieli Alencar da Silva Costa, de 30 anos, entregava convites do próprio casamento quando sofreu uma queda de moto e fraturou três ossos. As informações são do G1 São Paulo.

Ranieli é casado no civil com Adrielly, mas ambos pretendem realizar uma cerimônia em dezembro. Juntos há dez anos, o casal teve a festa adiada devido à pandemia de Covid-19. Com o avanço da vacinação e redução nas restrições para eventos, retomaram os planos da celebração.

Parte do plano envolvia entregar os convites pessoalmente, segundo eles por "tradição". Ranieli seguia de moto para um bairro vizinho à própria casa e, ao passar por um buraco, perdeu o controle da moto e caiu.

Adrielly estava na capital com as madrinhas do casamento. Para não preocupar a esposa, Ranieli ligou para um amigo pedindo que o levasse a um hospital para receber tratamento. Os dois disseram a Adrielly que estavam preparando uma surpresa, e por isso o noivo não poderia responder mensagens.

Ao chegar em casa, ela encontrou Ranieli enfaixado e com curativos. Ele fraturou um osso do pulso, um do braço e um das costas. Desde então, o casal tem compartilhado a rotina da recuperação nas redes sociais, e eles acabaram viralizando.





O objetivo de Ranieli era estar livre do gesso antes da festa, para poder apresentar a coreografia de uma valsa que ensaiou com Adrielly para o casamento. No entanto, ao ir ao hospital para remover as bandagens, ele voltou com ainda mais curativos: precisou imobilizar o pé devido a uma luxação.

O dia a dia do "noivo quebrado" virou sensação na rede social TikTok. O perfil de Adrielly, que mostra os cuidados após o acidente, tem vídeos com mais de um milhão de visualizações.

Apesar do acidente, o casal manterá a cerimônia na data prevista. A valsa dos noivos, porém, ainda não está garantida: Ranieli não está mais com o pé imobilizado, mas permanece mancando, com um braço engessado e outro enfaixado.

