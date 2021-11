Covid: Hospital de referência zera internações e dá alta a único paciente

"Quem não quer tomar vacina é maluco", diz paciente que recebeu alta do hospital Ronaldo Gazolla, no Rio de Janeiro

O Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, no Rio de Janeiro, tem uma notícia animadora após quase dois anos de pandemia. Referência no tratamento contra a Covid-19, a instituição zerou o número de internações de pacientes infectados. Outra felicidade partilhada pelos profissionais do hospital é que o único paciente internado recebeu alta médica na tarde desta segunda-feira, 15.

Somente ao longo deste ano, a unidade hospitalar atendeu cerca de 10.800 pessoas infectadas com o coronavírus. A redução de atendimentos em Ronaldo Gazolla reflete aquilo visto nos outros hospitais do Rio, onde até às 22h30 desse domingo, 14, tinha 40 pessoas internadas.

Adelino Gomes Silva Filho, de 70 anos, que estava internado há três meses (Foto: Prefeitura do Rio de Janeiro / Divulgação)



Uma delas era Adelino Gomes Silva Filho, de 70 anos, que estava internado há três meses. Agora 100% recuperado, ele se despediu do hospital com uma verdadeira festa organizada pelo hospital. Ao O Globo, ele agradeceu aos profissionais do hospital e alertou para a importância da vacinação.

“Fiquei muito ruim e achei que fosse morrer. Se vacinem. Se não se vacinar, você vai para o outro lado. Quem não quer tomar vacina é maluco, rapaz”, afirmou ele, que agora pretende reencontrar os filhos.

“Ele ficou quase três meses e ficou alguns dias na UTI. Foram semanas de apreensão. Agora é festa em casa”, disse aliviada a filha Inês Ribeiro.



