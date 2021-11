Enem 2021: Precisa decorar datas ou fórmulas? Saiba o que fazer nesta reta final

Provas mais aguardadas por estudantes brasileiros no ano, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece nos próximos domingos, 21 e 28 de novembro em todo o País. A poucos dias dos testes, questionamentos surgem na mente: ainda é possível memorizar conteúdo? O que fazer nesta reta final de preparação?

Na contramão das provas tradicionais, algumas ações podem atrapalhar os candidatos na hora da prova – utilizada como forma de ingresso pelas principais universidades públicas do Brasil. Estudar até tarde na véspera ou tentar memorizar conteúdos podem mais atrapalhar do que ajudar o aluno, conforme considera o professor Paulo Santiago Assumpção Maranhense.

Criador do cursinho preparatório Blive-Ensino Criativo, ele cita a importância do descanso nos dias que antecedem as provas. “Seu corpo precisa estar bem na hora da prova e com a mente descansada”, afirma ele, que também é médico e especializado em vestibulares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Professor Paulo Santiago Assumpção Maranhense, responsável por cursinho preparatório para vestibulares e o Enem (Foto: Arquivo pessoal)



“Mas não quer dizer que você deve pegar leve nas revisões. É preciso sedimentar aqueles conteúdos que estavam mais vagos na cabeça e manter a rotina de estudos”, complementa.

Neste domingo, 21, os candidatos terão até 5 horas e 30 minutos para poderem responder 90 questões objetivas, divididas entre disciplinas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Além disso, enfrentarão uma redação dissertativa-argumentativa, cujo tema será conhecido somente no momento da prova.

Diferente de outras provas tradicionais, o Enem é uma “prova contextualizada” e que não se restringe a informações muito específicas como datas, cálculos e fórmulas.

“A prova do Enem já não tem esse perfil do decoreba puramente. Então muitas vezes a gente consegue ter um bom desempenho estudando de maneira a tentar compreender fenômenos na sua totalidade”, explica Paulo.

Mentalidade de confiança

Achar que estudou pouco, tentar recuperar o tempo perdido ou achar que não vai passar também são pensamentos a serem evitados neste momento que antecede o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“É preciso que o aluno desenvolva uma mentalidade de confiança, de que fez um bom trabalho e de que deu o seu melhor ao longo do ano. Não adianta ir com uma mentalidade perdedora ou pessimista. Isso só vai atrapalhar na hora da prova”, analisa o professor Paulo Santiago Assumpção Maranhense.

De acordo com ele, o candidato necessita ter “consciência do processo” pelo qual passou durante seus estudos. “É bastante comum o aluno esquecer que ele deu tudo de si e nesse momento começar a se sabotar, achar que não estudou o suficiente. Não é o momento para isso”, aconselha.

O pensamento é acompanhado pelo da psicóloga Rayane Ribeiro da Cunha, que diz não ter uma dica universal para todas as pessoas neste período de reta final.

“Costuma ser um período de ansiedade intensa para muitos candidatos. Por isso, é interessante buscar maneiras de reduzir essa tensão. Reserve um tempo para refletir sobre o que te ajuda a se sentir melhor e manter a calma”, diz.

Ela também lembra da importância do descanso físico: “Para realizar uma boa prova é necessário, além de conhecimentos sobre o conteúdo, estar bem fisicamente e emocionalmente. A qualidade do sono é um dos fatores que afetam diretamente em aspectos como a memória e a capacidade de concentração.”

Sobre as provas

As provas ocorrem nos dos próximos domingos, 21 e 27 de novembro, em todo o Brasil.

> Primeiro dia: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias + Ciências Humanas e suas Tecnologias + Redação.

Os portões abrem às 12 horas e fecham às 13 horas (horário de Brasília). A duração da prova é de 5 horas e 30 minutos – das 13h30min às 19h.

> Segundo dia: Ciências da Natureza e suas Tecnologias + Matemática e suas Tecnologias

Os portões abrem às 12 horas e fecham às 13 horas (horário de Brasília). A duração da prova é de 5 horas – das 13h30min às 18h30min.

Para saber seu local de prova, acesse a Página do Participante, clicando aqui.

Tags