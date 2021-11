Exposição mostra universo de mulheres ciganas de Mato Grosso

Segundo os realizadores, trata-se da primeira exposição multimídia com foco no universo das mulheres ciganas Calon do país.

“O material multimídia exposto é resultado de um encontro sutil e delicado entre nossa equipe e o modo como nos vemos, nos mostramos e, principalmente, queremos ser vistas. Assim, brindamos o público com novas autorrepresentações do universo romani, especialmente do tronco étnico Calon. Esperamos que a plataforma se transforme numa referência nacional, quiçá internacional”, disse a coordenadora geral do programa, Fernanda Alves Caiado, presidente da Aeec-MT.

A teoria mais aceita entre os estudiosos é que os ciganos têm origem na Índia, a partir de uma dissidência de castas no país asiático, há cerca de mil anos, que fez com que o grupo se espalhasse primeiro pela Europa e depois para as demais partes do mundo (diáspora). No Brasil, acredita-se que os primeiros ciganos chegaram em 1574 ou um pouco antes, segundo registros dos padres jesuítas.

Há três etnias mais importantes: os Calon, grande maioria no país, oriundos da Espanha e Portugal, os Rom, com origem na Romênia, Turquia e Grécia, e os Sinti, que vieram principalmente da Alemanha e da França.

Exposição

Em fotos, vídeos e textos, Calin vislumbra a criação de novas narrativas para que mais mulheres ciganas se inspirem e possam criar os próprios caminhos, informa a associação. O site é composto por menus explicativos apresentando a exposição, o projeto, a mestra Diva, e as mulheres que participam do trabalho. Além disso, disponibiliza vídeos e links para o blog e redes sociais da Associação Estadual das Etnias Ciganas de Mato Grosso.

“Apresentamos um universo ora onírico, ora de realidade, que se revela através da compreensão feminina de uma cultura milenar de resistência, cuja medicina tradicional se baseia na natureza. Como as raízes profundas das árvores retorcidas e sertanejas do cerrado, que resistem ao fogo e a seca, produzindo flores e frutos, as mulheres ciganas produzem cultura e cura que precisam chegar a mais e mais pessoas, ainda mais nesses tempos em que vivemos de pandemia, em que a saúde tornou-se uma questão central”, enfatiza a fotógrafa e curadora, Karen Ferreira.