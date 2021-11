Saiba quanto Gilberto Gil e Fernanda Montenegro irão ganhar na ABL

Após serem eleitos imortais na Academia Brasileira de Letras (ABL), o cantor Gilberto Gil, de 79 anos, e a atriz Fernanda Montenegro, de 92 anos, serão empossados nas cadeiras 17 e 20, respectivamente, em março de 2022, e passarão a receber salário fixo e cachês por participação em eventos.

Cada imortal da ABL recebe um salário fixo de R$ 3 mil e o valor pode ser aumentado com participações em eventos e atividades específicas. Entre as atividades da semana, quem vai ao chá das terças-feiras ganha R$ 800 e quem comparece às reuniões de quinta pode ganhar mais R$ 1 mil. Logo, participando apenas dessas reuniões ao mês, um membro pode ganhar mais de R$ 10 mil mensais. As informações são do portal UOL.

Além disso, a presença em debates e palestras sobre diversos temas artísticos e literários também favorece a renda mensal dos imortais. A atriz e o cantor, consagrados nacionalmente, foram os primeiros escolhidos para compor a ABL após sua paralisação devido à pandemia.

Ainda faltam três nomes serem escolhidos até o final do ano para fechar o total de membros da ABL.

