Marília Mendonça: avião que caiu era de Henrique e Juliano até 2020

A dupla sertaneja Henrique & Juliano tinha vendido o avião para a PEC Táxi Aéreo no ano passado, de acordo com informações divulgadas pela UOL

O avião em que Marília Mendonça (1995 - 2021) estava durante o acidente aéreo na última sexta-feira, 5 de novembro, era de propriedade da dupla Henrique & Juliano até ano passado. Os dois, que eram amigos da artista e estavam presentes em seu velório, tinham vendido a aeronave para a empresa PEC Táxi Aéreo Ltda. As informações foram divulgadas pela UOL por meio da assessoria da cantora.

O duo sertanejo tinha uma parceria de anos com Marília Mendonça e gravou várias músicas ao lado dela, como “Completa a Frase”, “Flor e o Beija-Flor”, “Impasse”, “Casa da Mãe Joana” e “Mudou a Estação”. Durante o velório, eles e Maiara & Maraísa cantaram uma canção gospel em homenagem à amiga.

A artista, dona de obras como “Infiel” e “De Quem é a Culpa?”, estava indo de Goiânia para Caratinga, em Minas Gerais, onde faria um show na noite da sexta-feira. O avião, porém, caiu a poucos quilômetros do aeroporto em que ia pousar. O acidente deixou outras quatro pessoas mortas.

As investigações estão sendo feitas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), vinculado à Força Aérea Brasileira (FAB). De acordo com registros oficiais, o bimotor estava com o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) válido até 1º de julho de 2022.

A empresa, porém, já havia sido denunciada por desrespeito à jornada de trabalho dos pilotos. Além disso, em julho, a procuradoria da República em Goiás também tinha pedido para que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) se manifestasse acerca dos supostos abusos trabalhistas e utilização de equipamentos irregulares por parte da PEC Táxi Aéreo.



