Henrique chora ao lembrar de Marília Mendonça durante 1º show após acidente

Durante show em Paraíso do Tocantins, na noite dessa sexta-feira, 12, o cantor sertanejo Henrique, que faz dupla com o irmão Juliano, se emocionou ao cantar a música “Flor e o Beija-Flor”. A faixa tinha participação especial da cantora Marília Mendonça, que faleceu no dia 5 deste mês em queda de avião.

"O choro não é de tristeza, é só de saudade dela. Saudade dela, do Silveira, do Henrique Bahia também. Tivemos muitos momentos lindos juntos e serão lembrados sempre”, disse Henrique. Ele e Juliano cantaram a música em homenagem à amiga durante primeiro show após o acidente e a participação de Marília na canção foi exibida em um vídeo no telão.

O acidente

A cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior e o copiloto Tarciso Pessoa Viana morreram em queda de avião no dia 5 de novembro. A aeronave de pequeno porte caiu em uma área perto de uma cachoeira na serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, após atingir fios de alta tensão.



O avião de modelo King Air C90a, fabricado em 1984, decolou na tarde da sexta, com destino ao município de Caratinga, em Minas Gerais no qual a cantora faria um show à noite no mesmo dia. Marília morreu no dia seguinte ao aniversário de sua mãe, Ruth, e deixou um filho de quase dois anos, chamado Léo. A criança era fruto de seu relacionamento com o também cantor Murilo Huff, com quem estava separada há poucos meses.

