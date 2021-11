Prefeita propõe colocar nome de Marília Mendonça no hospital onde cantora nasceu

O Hospital Municipal de Cristianópolis, onde nasceu Marília Mendonça, irá homenagear a cantora, após sua morte no dia 5 de novembro, em acidente de avião. A unidade de saúde mudará de nome e usará o da artista. A informação é do jornal Correio Braziliense.

"Essa homenagem não é só por ela ter nascido aqui no hospital e na cidade, mas pela referência que ela é para Cristianópolis e para o mundo todo", declarou Juliana Izabel, a prefeita da cidade. A mudança será proposta à câmara municipal, que discutirá sobre a possibilidade de fazer essa homenagem à cantora.

De acordo com o Correio Braziliense, a representante do Executivo local planejava contratar um show de Marília para o Rodeio Show, festividade tradicional do município. "Mandei o projeto (da festividade) para o Goiás Turismo para a gente fazer o Rodeio Show e quando publiquei nas redes sociais, a população pediu para trazer a Marília Mendonça", afirmou.

A artista estava em um avião com destino ao município de Caratinga, em Minas Gerais, onde realizaria um show. No entanto, o avião caiu em uma cachoeira na serra de Caratinga e todos os tripulantes a bordo morreram.

