Clubes e jogadores de futebol lamentam morte de Marília Mendonça

Clubes e jogadores de futebol lamentaram a morte da cantora Marília Mendonça em publicações nas redes sociais. Uma das principais vozes da música brasileira na atualidade, a estrela sertaneja morreu aos 26 anos, em acidente aéreo no interior de Minas Gerais na tarde desta sexta-feira, 5.

Logo após a confirmação do acidente, Neymar fez uma postagem em seu perfil no twitter, onde disse não acreditar na morte da cantora.

Neymar lamenta morte da cantora Marília Mendonça (Foto: Reprodução / Twitter)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Destaque do Real Madrid-ESP, o atacante Vinícius Junior também se manifestou. Por meio de uma postagem em seu perfil no Instagram, o jogador da deleção brasileira desejou que Marília "descanse em paz" e pediu que Deus abençoe "as famílias de todos que estavam no acidente".

Vinicius Junior lamenta morte da cantora Marília Mendonça (Foto: Reprodução / Instagram)



Diversos times brasileiros prestaram homenagens à cantora. Em postagem no perfil oficial do clube, o Ceará disse que o "carinho especial" entre Marília e os cearenses era mútuo. Na mesma rede social, o Fortaleza manifestou votos de pesar pela morte da estrela sertaneja.

Ceará lamenta morte de Marília Mendonça por meio do perfil oficial do clube no Twitter (Foto: Reprodução / Twitter)



Fortaleza presta homenagem à cantora Marília Mendonça por meio do perfil oficial do clube no Twitter (Foto: Reprodução / Twitter)



Clube de coração de Marília, o Flamengo também se manifestou. O clube carioca disse "lamentar profundamente a morte da cantora" e desejou "força aos familiares, amigos e fãs neste momento tão triste".