Para onde ia Marília Mendonça e de onde ela vinha?

Marília Mendonça daria show no munícipio mineiro de Caratinga esta noite, em Minas Gerais. Ela se apresentaria em um show na região e anunciou em postagem no Instagram que estaria embarcando para as apresentações

A cantora de sertanejo Marília Mendonça morreu na tarde de hoje em um acidente aéreo. A artista, que tinha apenas 26 anos, havia partido de Goiânia, onde morava, em um avião bimotor em direção a Minas Gerais. Ela se apresentaria às 21 horas (horário de Brasília) de hoje em Piedade de Caratinga, na região do Vale do Rio Doce.



A aeronave caiu encima de uma cachoeira a 500 metros do aeroporto do munícipio onde ocorreu a tragédia. Todos os que estavam a bordo morreram: a cantora, dois assessores, piloto e copiloto. Antes do acidente, Marília Mendonça, em postagem no Instagram, anunciou que estaria embarcado em direção a Minas Gerais para fazer shows. Ela tinha quatro apresentações programadas em diferentes municípios do Estado.

05/11 : Caratinga

06/11: Ouro Branco

12/11: Divinópolis

20/11: Taiobeiras

Voo fretado por Marília Mendonça

A aeronave pertencia à PEC Táxi Aéreo, empresa sediada em Goiânia. Tratava-se de um King Air C90A com capacidade para seis pessoas. O avião, que é turboélice bimotor, foi fabricado em 1984 e, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), tinha autorização para operar em regime de fretamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Morre Marília Mendonça: veja as últimas notícias

Sobre o assunto Morre Marilia Mendonça: famosos lamentam acidente com a cantora

Morre Marília Mendonça: conheça história de um dos maiores nomes do sertanejo

Marília Mendonça morre e deixa filho pequeno de 1 ano

Morre Marília Mendonça: jornalistas do O POVO falam ao vivo sobre acidente

Políticos de todo o País lamentam morte da cantora Marília Mendonça

Morre Marília Mendonça: relembre gravação de DVD em Fortaleza

Morre Marília Mendonça: quem são as outras vítimas do acidente?

Camilo Santana lamenta a morte de Marília Mendonça: "mulher forte"









Tags