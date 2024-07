Isaquias Queiroz nas Olimpíadas: conheça o medalhista de ouro

04.11.2023 - Jogos Pan-americanos Santiago 2023 - Canoagem Velocidade - C1 1000m - Na foto, Isaquias Queiroz Crédito: William Lucas/COB

O canoísta baiano Isaquias Queiroz, de 30 anos, é um dos representantes brasileiros nos Jogos Olímpicos. Em agosto de 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, ele foi ouro na categoria C-1 1000 metros (m) da canoagem. Foi a primeira medalha de ouro do atleta. Nos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro, ele conquistou duas pratas e uma bronze. Antes mesmo do ouro em 2021, o canoísta já era esperança de subir ao pódio da competição. Com quarta medalha olímpica, Isaquias Queiroz se iguala a Serginho e Gustavo Borges; ENTENDA

Paris-2024: Isaquias vê briga apertada por recorde individual Nos Jogos de Paris 2024, o Brasil visa superar a marca coletiva de maior número de medalhas em uma mesma edição. Dois atletas disputam o privilégio de ocupar o posto de atleta mais vencedor do País: Isaquias Queiroz e a ginasta Rebeca Andrade. O baiano está focado em conseguir mais medalhas, mas sabe que tem uma "rival" muito qualificada nessa disputa. "[Rebeca] vai ter cinco provas na Olimpíada e pode conseguir mais medalhas do que eu", argumentou. "Vou focar na execução do meu trabalho. E a consequência do resultado é o que eu treinei. Jesus [Morlán, ex-técnico] sempre falava, e eu levo isso para mim, que a canoagem não é basquete. Você pode estar perdendo de dois pontos ali. Faltando um décimo, arremessa uma bola de três e ganha o jogo. Na canoagem, o que você faz no treino você vai fazer na competição. Não tem milagre", refletiu Isaquias. Campeões em Tóquio, Rebeca Andrade e Isaquias Queiroz levam o Prêmio Brasil Olímpico 2021; VEJA Paris-2024: Isaquias será porta-bandeira Junto de Raquel Kochann, Isaquias será um dos porta-bandeiras a representar o Brasil na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris-2024. "Fico muito feliz de poder representar minha Bahia, meu Nordeste, o Brasil inteiro", agradeceu ele. "Vai ser uma cerimônia incrível. Principalmente por poder representar minha modalidade, ainda tímida no Brasil. Botar nossas garrinhas para fora. Com certeza, depois de Paris, o pessoal vai ter mais conhecimento sobre essa grande modalidade".