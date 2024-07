Isaquias Queiroz e Raquel Kochann serão os porta-bandeiras do Brasil na abertura das Olimpíadas

Isaquias Queiroz e Raquel Kochhann irão representar o Brasil como porta-bandeiras na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris-2024. Crédito: William Lucas e Alexandre Loureiro/COB

O Brasil já tem definido quais serão os dois atletas a representar o país como porta-bandeiras na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris-2024. Na noite desta segunda-feira, 22, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) confirmou Isaquias Queiroz e Raquel Kochann como os representantes brasileiros no primeiro momento oficial do torneio. O canoísta Isaquias foi campeão em Tóquio-2020 na categoria C1 1000m e conquistou duas pratas e um bronze na edição Rio-2016. Em Paris, disputando C1 1000m e C2 500m, o atleta é uma das grandes esperanças brasileiras de medalha e pode se tornar o maior medalhista olímpico brasileiro caso conquiste a soma de seis medalhas, o que o faria ultrapassar os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Fico muito feliz de poder representar minha Bahia, meu Nordeste, o Brasil inteiro. Vai ser uma cerimônia incrível. Principalmente por poder representar minha modalidade, ainda tímida no Brasil. Botar nossas garrinhas para fora. Com certeza, depois de Paris, o pessoal vai ter mais conhecimento sobre essa grande modalidade. É uma experiência incrível poder representar o seu país. Eu tive a oportunidade no Rio de fazer o fechamento. Mas agora, ser o porta-bandeira na abertura, vai ser uma coisa muita especial”, agradeceu Isaquias.



Já Raquel, que também irá para sua terceira Olimpíada, tem o currículo moldado em superação. Isso porque após as participações na Rio-2016 e em Tóquio-2020, a jogadora de rugby se retirou do esporte para superar um câncer de mama. Após fazer uma cirurgia de mastectomia para retirada de mama e do tumor, a atleta fez um tratamento oncológico. “Ser atleta olímpico é difícil. Essa sensação de estar na frente, levando a bandeira para o mundo inteiro ver numa Cerimônia de Abertura é algo que não consigo explicar em palavras. A minha ficha ainda não caiu, acho que só quando eu estiver lá para saber o que vou sentir”, declarou.