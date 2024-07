Por que Messi não está nas Olimpíadas jogando pela Argentina?

“Conversei com Mascherano (técnico da Argentina olímpica) e a verdade é que ambos entendemos a situação. É difícil porque estamos na Copa América. Seriam dois, três meses seguidos sem estar no clube e, mais do que tudo, não tenho idade para estar em todas. Tenho que escolher com cuidado e seria demais jogar dois torneios seguidos. Tive muita sorte de jogar as Olimpíadas, de vencê-las junto com Masche. Sub-20, memórias que nunca esquecerei”, disse Messi à época, antes da Copa América.

Messi fora das Olimpíadas pela Argentina: torcedores fizeram coro

Nos últimos meses, os torcedores argentinos fizeram um grande coro para que Messi disputasse as próximas Olimpíadas. No entanto, ele espantou qualquer possibilidade nesta quinta-feira.

Messi deixou um recado para jogadores convocados para as Olimpíadas e espera que possam aproveitar a oportunidade.