Darlan Romani desabafa após desistência das Olimpíadas: "Chego até chorar de dor"

Campeão mundial e finalista olímpico do arremesso do peso, Darlan Romani (Praia Clube-Exército-Futel-MG) pediu dispensa da equipe brasileira por sofrer com uma hérnia de disco e não disputará as Olimpíadas de Paris. Em vídeo publicado na noite desta terça-feira, o atleta comentou a frustação de deixar os Jogos.

"Pra mim, estar indo pra essa olimpíada, é o maior sonho que poderia ter. Em um prazo muito curto, eu acabei descobrindo uma hérnia de disco. A gente tratou, trabalhou, batalhou 24h por dia com fisioterapia, medicamentos e fortalecimento. Mas infelizmente eu cheguei no ponto em que não estou conseguindo mais caminhar. A dor é muito intensa e, quando ela pinça, são dores muito fortes que chego até chorar de dor", começou Darlan, em vídeo.

Segundo o Dr. André Guerreiro, médico da delegação brasileira, trata-se de recidiva de uma hérnia nas vértebras L4 e L5, na região lombar, que já foi tratada com correção cirúrgica há três anos e meio, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Darlan passará por nova cirurgia, o que impede sua participação em Paris, que seria a sua terceira Olimpíadas.