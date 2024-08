Enquanto isso em Paris: Brasil tem sonho adiado no futebol feminino, mas é bronze no vôlei

No vôlei, apesar de frustração de não ter saído com a medalha de ouro, as meninas do Brasil foram fortes à disputa do bronze e conseguiram

No entanto, mais uma vez as americanas no caminho brasileiro e a terceira medalha de prata conquistada . Essa edição marcou, também, a despedida de Marta, que entrou apenas na segunda etapa da partida, quando o jogo já estava 1 a 0.

Vôlei feminino leva bronze

Esta, por sinal, foi a quinta medalha do treinador no voleibol. em 1992 (essa com masculino), 2008 e 2012, foi ouro. Na última edição das Olimpíadas, em Tóquio, Prata.