Brasil fecha Paris-2024 com 20 medalhas e tem segundo melhor número em Olimpíadas

Em Tóquio foram sete ouros e 21 medalhas no total, já em Paris apenas três ouros e 20 medalhas no total

Como nenhum atleta brasileiro vai competir neste domingo, 11, último dia da Olimpíada na França, já é possível cravar os números do Tim Brasil na atual edição dos Jogos. em Paris, a delegação verde-e-amarela conquistou pódios em 11 esportes, quantidade menor do que em Tóquio. Vale destacar também a ausência de medalhas na natação e na vela.

Os esportes em que o Brasil conquistou medalhas:



Ginástica Artística

Judô

Vôlei de praia

Atletismo

Surfe

Canoagem

Futebol

Skate

Boxe

Taekwondo

Vôlei

O modesto número de ouros lembra as campanhas de Pequim-2008 e Londres-2012, quando também foram conquistados três em cada. As duas últimas medalhas foram a prata no futebol feminino e o bronze do vôlei feminino, ambas neste sábado, 10.

Outro ponto importante para se destacar é a importância das mulheres no números de medalhas. É a primeira vez que as mulheres conquistam mais medalhas do que os homens, entre elas as três de ouro.