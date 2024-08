Brasil vence a Turquia no vôlei feminino e garante bronze na Olimpíada de Paris

No início do jogo, as turcas abriram o set com três pontos, contra nenhum da equipe brasileira, que assustou quem assistiu o início da partida. Porém, logo após as brasileiras se recuperaram e empataram e viraram o set, chegando a fazer 8 a 4, entretanto as turcas conseguiram a recuperação e fizeram um set ponto a ponto, até que seleção brasileira abriu um pequena diferença terminando o set de 25 a 21.

Em um terceiro set de começo equilibrado, a seleção brasileira começou na frente mas não conseguiu abrir muita vantagem na pontuação. A seleção turca com destaque para Melissa Vargas, conseguiu empatar o jogo em 10 a 10. Após isso as adversárias conseguiram virar e abrir quatro pontos de vantagem no set, conseguindo fechar o set com 25 a 22.

Já no segundo set foi a seleção brasileira que iniciou abrindo 4 pontos a zero, entretanto as adversárias se recuperaram e conseguiram empatar e chegaram a abrir 16 a 12 contra o time do Brasil. Entretanto mais uma vez o Brasil se recuperou, e um ponto de Rosa Maria deu o setpoint para o Brasil com um placar de 26 a 25, que foi aproveitado por um ataque de Gabi, fechando o segundo set por 27 a 25.

No último set, do jogo as brasileiras conseguiram abrir vantagem, e no meio do set chegaram a fazer 19 a 12 contra a equipe adversária. O Brasil conseguiu fechar o set por 25 a 15 com um ponto de Thaísa Daher.

Com a vitória das brasileiras, o Brasil conseguiu bater sua segunda melhor marca em olimpíadas, que foram às 19 medalhas conquistadas no Rio de Janeiro. Com um total de 20 medalhas o Brasil ficou a uma medalhas de igualar a marca de Tóquio, porém com quatro ouros a menos, foram sete na capital japonesa contra apenas três na capital francesa.