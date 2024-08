Gabi Portilho valoriza medalha do futebol feminino: "Essa prata vale ouro"

Gabi Portilho e Davidson disputam lance no jogo Brasil x EUA pela final do futebol feminino das Olimpíadas de Paris Crédito: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

A seleção brasileira feminina de futebol é medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. Na tarde deste sábado, 10, o Brasil foi derrotado pelo Estados Unidos por 1 a 0 na grande decisão e ficou com o segundo lugar no pódio. A trajetória, em contrapartida, foi exaltada pela atacante Gabi Portilho, artilheira do Brasil nesta edição das Olímpiadas. A jogadora se disse muito orgulhosa pela campanha da equipe e valorizou muito a conquista da medalha. "Eu queria, primeiramente, agradecer a todo mundo, a toda a torcida, agradecer a CBF, que ajudou a gente e trouxe os nossos familiares para poder prestigiar de perto. Foi a primeira Olimpíada de muitas aqui e a gente chegou onde chegou, sabe? Eu tenho muito orgulho do que a gente fez. Teve lesão, jogamos no limite, com dores. Eu tenho orgulho, essa medalha de prata, para nós, vale ouro. Fizemos uma grande competição, a gente superou obstáculos, adversidades, a gente merece. A goleira (dos EUA) hoje foi muito feliz. Tivemos oportunidades, criamos", disse Portilho à TV Globo.