Estreante Isabela Abreu cai na semi do pentatlo moderno na Olimpíada de Paris

A brasileira Isabela Abreu fez a primeira participação em Jogos Olímpicos e parou na semifinal no pentatlo moderno em Paris. Isa somou 1280 pontos após competir na esgrima, hipismo, natação e laser run, esta última uma combinação de corrida com tiro esportivo. A semifinal foi disputada neste sábado, 10, penúltimo dia dos Jogos, no Palácio de Versalhes.

A prova feminina do pentatlo moderno nos Jogos de Paris começou na última quinta-feira, 8, pelo ranqueamento da esgrima. Isabela Abreu não teve um bom desempenho e venceu apenas 10 dos 35 combates que fez. Ficou com a 36ª e última colocação somando 175 pontos.