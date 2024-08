Ana Paula Vergutz fica em 8º lugar na semi do K1 500m e se despede de Paris

A brasileira Ana Paula Vergutz está eliminada das Olimpíadas de Paris. Neste sábado, 10, ela chegou em último lugar na bateria da semifinal do K1 500m e, portanto, não conseguiu avançar à final da modalidade.

Ana Paula largou um pouco atrás das demais concorrentes e acabou perdendo posições. Desta forma, ela finalizou na oitava colocação da prova, com o tempo de 1:54s19.

A líder foi a húngara Dora Alida Gazso, com 1:49s76, seguida pela belga Hermien Peter, com 1:49s87. As duas, assim, garantem classificação à final e vão brigar por medalhas. As demais não podem mais subir ao pódio.