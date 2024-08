Brasil perde para EUA no futebol feminino e fica com a prata na Olimpíada de Paris

Mallory Swanson marcou o gol dos Estados Unidos na final Crédito: Jonathan NACKSTRAND / AFP

A seleção brasileira foi derrotada pela equipe dos Estados Unidos por 1 a 0 e ficou com a medalha de prata na final do futebol feminino na Olimpíada de Paris. Em um jogo equilibrado – cada seleção dominou uma das etapas –, a seleção comandada por Arthur Elias sofreu um gol no segundo tempo e não conseguiu buscar o empate.

O Brasil volta a subir no pódio olímpico após 16 anos sem conseguir uma medalha olímpica. Agora a seleção canarinha possui três medalhas, todas de prata (2004, 2008 e 2024). O curioso fica pela repetição dos pódios em todas as pratas alcançadas pelo Brasil: Estados Unidos em 1º, Brasil em 2º e Alemanha em 3º, exatamente como aconteceu nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Aos 21, Adriana foi derrubada por Dunn dentro da área e o VAR foi acionado, mas nada marca. A partir daí, a seleção brasileira diminuiu o ritmo e até conseguiu algumas chances de gol, mas o placar permaneceu igual na ida para o intervalo. Sem alterações para o segundo tempo de jogo, Arthur Elias viu o seu time sofrer com a pressão exercida pelas estadunidenses. Pressão essa que acabou resultando no primeiro gol do jogo: em um erro do Brasil, Mallory Swanson foi lançada e, cara a cara, contra a Lorena, abriu o placar da final.

Na tentativa de trazer ofensividade para o time, o técnico brasileiro colocou Marta em campo. No entanto, com o placar a favor, a seleção dos EUA abaixou as linhas e montou uma verdadeira muralha na frente do gol da Alyssa Naeher, que ainda fez uma ótima defesa em uma cabeçada de Marta, já nos acréscimos da etapa final, para manter o placar a favor das norte-americanas.