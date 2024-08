Valdenice Conceição termina em 5º lugar e fica fora da final do C1 200m na Olimpíada

Brasileira perde força na reta final da prova e não avança à grande decisão no detalhe, já que as quatro primeiras colocadas se classificam

A atleta largou muito bem e se manteve no pelotão de frente nos primeiros 100m. Ela, porém, perdeu força já na reta final da prova e acabou caindo para o quinto lugar, a só 0.09 da húngara Kincso Takacs, quarta colocada. Somente as quatro melhores garantiram vaga na final.

A brasileira Valdenice Conceição está eliminada das Olimpíadas de Paris . Neste sábado, 10, ela acabou na quinta colocação da semifinal do C1 200m e, no detalhe, ficou fora de grande final da modalidade.

"Foi bom, trabalhamos bastante neste tempo e chegar em uma edição dos Jogos Olímpicos é muito gratificante. Fazer 46 segundos, por duas remadas não ficamos entre os primeiros (Final A). Ficamos um pouco tristes, mas crescemos muito nos últimos tempos e estamos no caminho certo. Estou muito feliz por representar o Brasil, a Bahia, minha cidade, todos que estavam torcendo por mim", celebrou a brasileira.

Valdenice disputou a final B, que serve apenas para posicionar as atletas que não se classificaram à decisão, e terminou na 13ª colocação geral.

Outra brasileira se despediu dos Jogos de Paris: Ana Paula Vergutz chegou na última posição da bateria na semifinal do K1 500m e não conseguiu classificação à final.

O Brasil, portanto, encerra a sua participação na canoagem de velocidade em Paris. O principal destaque foi Isaquias Queiroz, que conquistou a prata no C1 1000m e faturou sua quinta medalha olímpica. Ele, assim, se igualou a Torben Grael e Robert Scheidt, da vela, como os segundos maiores medalhistas do país na história dos Jogos, e só fica abaixo da ginasta Rebeca Andrade, com seis.