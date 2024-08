Brasil perdeu para os EUA em todas as finais olímpicas que disputou no futebol feminino

Desta vez, no entanto, a diferença foi que o jogo acabou nos 90 minutos. Nas outra duas oportunidades, o jogo se encaminhou para a prorrogação e o EUA venceu nesta etapa. Confira as finais entre Brasil e EUA:

Chegando a sua terceira medalha olímpica – coincidentemente a terceira de prata – o Brasil viu o seu maior algoz em Olimpíadas sair novamente vitorioso e com a medalha de ouro. Em 2004 e 2008, outras ocasiões que a seleção brasileira subiu no pódio olímpico, EUA e Alemanha também haviam ganhado medalha de ouro e bronze, respectivamente.

A derrota do Brasil por 1 a 0 para os Estados Unidos na Olimpíada de Paris 2024 interrompeu o sonho da seleção brasileira alcançar um ouro inédito. No entanto, o que chamou a atenção foi que esta não é a primeira vez – nem a segunda – que o pódio atual da modalidade se repete em Jogos Olímpicos .

Com um ritmo intenso nos minutos iniciais, atacando principalmente os lados da defesa norte-americana, o Brasil conseguiu criar boas oportunidades. Aos 15 minutos, Ludmila fez o primeiro gol do jogo, mas a arbitragem assinalou impedimento da atacante brasileira.

A seleção brasileira começou bem a partida contra os EUA na final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Vindo de uma crescente dentro das Olimpíadas de Paris – venceu apenas o primeiro jogo na fase de grupos e perdeu os dois restantes –, as meninas do Brasil mostraram muita confiança na primeira etapa e tiveram a primeira oportunidade do jogo, mas Ludmila desperdiçou a chance.

Aos 21, Adriana foi derrubada por Dunn dentro da área e o VAR foi acionado, mas nada marca. A partir daí, a seleção brasileira diminuiu o ritmo e até conseguiu algumas chances de gol, mas o placar permaneceu igual na ida para o intervalo.



Sem alterações para o segundo tempo de jogo, Arthur Elias viu o seu time sofrer com a pressão exercida pelas estadunidenses. Pressão essa que acabou resultando no primeiro gol do jogo: em um erro do Brasil, Mallory Swanson foi lançada e, cara a cara, contra a Lorena, abriu o placar da final.



Na tentativa de trazer ofensividade para o time, o técnico brasileiro colocou Marta em campo. No entanto, com o placar a favor, a seleção dos EUA abaixou as linhas e montou uma verdadeira muralha na frente do gol da Alyssa Naeher, que ainda fez uma ótima defesa em uma cabeçada de Marta, já nos acréscimos da etapa final, para manter o placar – e o título – a favor das norte-americanas.