Enquanto isso em Paris: Brasil soma dois bronzes, uma prata e alcança vaga nas semis do futebol feminino

Dia do Brasil nas Olimpíadas de Paris-2024 teve classificação no futebol feminino e três medalhas conquistadas. Crédito: Miriam Jeske, Gaspar Nobrega, Wander Roberto/COB e Rafael Ribeiro/CBF

Alguns minutos antes, a seleção de judô venceu de uma maneira emocionante a Itália e alcançou o bronze inédito. Ao largar em vantagem nas duas primeiras lutas, o Brasil viu os italianos igualarem o placar. Por isso, a disputa foi decidida em confronto de desempate em uma categoria sorteada. Na luta da categoria até 57kg, Rafaela Silva venceu Veronica Toniolo e garantiu pódio para o Brasil.

Bia Ferreira fica no bronze

Dentro dos ringues, o dia também foi de medalhas conquistadas, apesar do placar adverso. Em uma luta apertada, Bia Ferreira foi superada pela irlandesa Kellie Harrington por 4 a 1, mas a posição ao final das disputas ainda garantiu para a atleta a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris. A luta aconteceu na Arena Paris Norte.

No campo e na quadra Nos esportes coletivos, o Brasil também emocionou, ainda que esteja a caminho da busca por medalha. Com brilho de Gabi Portilho, autora do gol verde e amarelo, e da goleira Lorena, que defendeu um pênalti, a seleção de futebol feminino levou a melhor diante das anfitriãs francesas por 1 a 0 no estádio La Beaujoire, em Nantes.

Dentro da quadra, a classificação para as quartas de final veio de um atropelo diante da Angola. No handebol feminino, as brasileiras venceram por 30 a 19, na Arena 6 Paris Sul, pela última rodada da fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil voltou a ganhar na competição após três derrotas seguidas. Depois do triunfo na estreia sobre a Espanha, a equipe nacional perdeu para Hungria, França e Holanda. A situação não era fácil, mas as brasileiras conseguiram a classificação. Mulheres no tiro O dia também foi de tiro para as mulheres. Na categoria com arco, Ana Luiza se despediu da competição após ser superada pela francesa Lisa Barbelin nas oitavas de final, por 6 a 2. Apesar do revés, ela equiparou a melhor campanha de uma brasileira ao se classificar para as oitavas de final do tiro com arco na chave individual feminina, igualando a marca de Ane Marcelle nos Jogos do Rio, em 2016.

Já na categoria do tiro esportivo, o Brasil iniciou com a Georgia Furquim finalizando o skeet feminino na 28ª colocação. A brasileira completou as primeiras três das cinco baterias classificatórias acertando 65 de 75 pratos. A competição continua neste domingo, 4, para a disputa dos últimos 50 pratos.

Atletismo em andamento

O brasileiro Fernando Balotelli finalizou neste sábado, 3, a disputa de decatlo masculino das Olimpíadas de Paris-2024. Após as dez provas disputadas, o atleta ficou na 14ª colocação geral entre os 22 atletas que disputavam a modalidade. Uma das suas provas de destaque foi o lançamento de dardo, onde ele ficou na terceira posição.

Além do decatlo, no atletismo, o Brasil disputou os 100 metros rasos com três representantes. Nenhum deles – incluindo o ex-BBB Paulo André – conseguiu a vaga para as semifinais da disputa mais rápida do atletismo.

O melhor desempenho ficou com Felipe Bardi. Ele cravou 10s18, ficou na quarta colocação da primeira série e chegou até a nutrir esperanças de se classificar como um dos três melhores tempos daqueles que não passaram direto. Mas não conseguiu.

Ciclismo sem medalha Na pista, pelo ciclismo de estrada, após mais de seis horas de prova, o brasileiro Vinicius Rangel terminou a prova na 71ª colocação, com um tempo de 6h39min31s. O grande vencedor foi o belga Remco Evenepoel, que completou a prova em um tempo de 6h19min34s e ganhou a medalha de ouro. Fechando o pódio, o francês Valentin Madouas ficou a prata, e Christophe Laporte, outro francês, ganhou o bronze. Dentro d'água Nos esportes aquáticos, Pepê Gonçalves e Ana Sátila seguem representando o Brasil na Canoagem Slalom. Pelo caiaque cross, eles voltaram para dentro da água neste sábado, 3, onde avançaram nas eliminatórias da categoria.