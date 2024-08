Georgia Furquim inicia skeet feminino de tiro esportivo na 28ª posição

Georgia Furquim estreou nas Olimpíadas de Paris-2024 pelo skeet feminino de tiro esportivo. A brasileira esteve presente no Centro Esportivo de Tiro de Chateauroux e completou as primeiras três das cinco baterias classificatórias. Ela acertou 65 de 75 pratos e terminou o dia na 28ª colocação geral. A competição continua neste domingo, 4, para a disputa dos últimos 50 pratos.

A gaúcha de 27 anos começou a disputa com oscilações, acertando 21 pratos. Em seguida, ela melhorou o seu desempenho e marcou 23 pontos. Por fim, na última série do dia a brasileira voltou a osciliar e teve o acerto de 21 pratos

A disputa do segundo dia do qualificatório do skeet feminino de tiro esportivo acontece neste domingo. Apenas as seis primeiras colocadas avançam para a final da categoria, que também ocorre no mesmo dia. Assim, é praticamente impossível que Georgia Furquim consiga se classificar para a decisão. Isso porque as melhores atletas erram pouquíssimos alvos e devem, no mínino, manter a diferença para a brasileira.