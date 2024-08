Brasil atropela Angola e vai às quartas de final no handebol feminino

Jogadoras do Brasil celebram vitória sobre a Angola, que garantiu classificação para as quartas de final do handebol feminino Crédito: Aris MESSINIS / AFP

Na manhã deste sábado, 3, a Seleção Brasileira feminina de handebol venceu a Angola por 30 a 19, na Arena 6 Paris Sul, pela última rodada da fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Paris, e avançou para as quartas de final. O Brasil voltou a ganhar na competição após três derrotas seguidas. Depois do triunfo na estreia sobre a Espanha, a equipe nacional perdeu para Hungria, França e Holanda. A situação não era fácil, mas as brasileiras conseguiram a classificação. Com o resultado positivo, a Seleção Brasileira terminou em quarto lugar no Grupo B, com quatro pontos. Enquanto a Angola encerrou na quinta posição, com três, e foi eliminada. Apenas os quatro melhores países de cada chave avançam à próxima fase.

A França finalizou como líder, com dez pontos e 100% de aproveitamento. Holanda e Hungria também se classificaram, no segundo e terceiro lugar, com oito e cinco pontos, respectivamente. Já a Espanha se despediu da competição na última posição, zerada na pontuação. As quartas de final das Olimpíadas estão marcadas para a próxima terça-feira, com programação a ser definida. O Brasil jogará com o primeiro colocado do Grupo A. No momento, Noruega, Suécia e Dinamarca seguem na briga pela liderança. O Jogo