Fernando Balotelli finaliza o decatlo masculino na 14ª colocação em Paris-2024

O brasileiro Fernando Balotelli finalizou neste sábado, 3, a disputa de decatlo masculino das Olimpíadas de Paris-2024. Após as dez provas disputadas, o atleta ficou na 14ª colocação geral entre os 22 atletas que disputavam a modalidade. Uma das suas provas de destaque foi o lançamento de dardo, onde ele ficou na terceira posição.

Na primeira disputa, válida pelos 100 metros, Fernando conseguiu o resultado de 10.66. No mesmo dia, no salto em distância, ele somou 7.24 pontos. Outras três disputas ainda ocorreram no sábado. No arremesso de peso, Fernando somou 13.97, enquanto no salto em altura o brasileiro contabilizou 1.93 e no nos 400 metros conquistou 48.78.

Após as cinco primeiras provas, Fernando Balotelli fechou o dia na 17ª colocação e tentou se aproximar do pódio nas disputas finais deste domingo, 3.