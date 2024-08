Brasil vence França e está nas semis do futebol feminino em Paris-2024

O time de futebol feminino do Brasil está nas semifinais das Olimpíadas de Paris-2024. Em uma partida de superações, com direito a pênalti defendido pela goleira Lorena, o grupo comandado por Arthur Elias venceu a França por 1 a 0 no estádio La Beaujoire. O único gol do embate deste sábado, 3, foi marcado por Gabi Portilho.

Com o triunfo, a equipe verde e amarela volta a enfrentar a Espanha, dessa vez pelas semifinais da competição. O duelo ocorre na próxima terça-feira, 6, às 16 horas, no estádio Velódrome.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como era de se esperar, a França, anfitriã e com maioria nas arquibancadas, teve o domínio do jogo desde os minutos iniciais, com grande posse de bola e criando as melhores oportunidades de gol. O Brasil trabalhava essencialmente nos contra-ataques, tentando fazer diferente das outras partidas, quando a posse de bola ofensiva da equipe era nula.