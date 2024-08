Rebeca Andrade ganha a prata no salto e iguala velejadores em recorde olímpico

A ginasta brasileira ficou em segundo na disputa com a americana Simone Biles. Ela igualou os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, que ganharam cinco medalhas cada

Merecidamente, o ouro veio para a estadunidense e favorita da competição, Simone Biles . O primeiro salto no trampolim de Biles lhe garantiu uma pontuação de 15.700. Já a segunda performance foi um pouco mais baixa, obtendo uma nota menos expressiva, porém também alta, de 14.900. O valor final foi de 15.300.

A prova deste sábado consistia em dois saltos sobre a mesa, com piruetas e manobras diversas, e quem conseguissea maior média de notas levaria o ouro.

Simone Biles, dos EUA, compete na final do salto feminino de ginástica artística durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, na Arena Bercy, em Paris, em 3 de agosto de 2024 Crédito: Loic VENANCE / AFP

Biles fez saltos mais difíceis que Rebeca, porém as execuções da paulista foram melhores.

Rebeca Andrade fez uma pirueta no ar e cravou 15.100 pontos na nota de partida. Fez o armana, bem executado, e aumentou a dificuldade. O segundo salto teve um pequeno decréscimo, de 14.883, porém, Rebeca terminou com um valor total de 14.966. A nota do prata para o Brasil. Rebeca conseguiu a terceira medalha olímpica.