Brasil vence Itália na disputa por equipes e conquista medalha de bronze inédita

O Brasil venceu a Itália na disputa por equipes mistas no judô e garantiu a medalha de bronze na manhã deste sábado, 3. Ao largar em vantagem nas duas primeiras lutas, o Brasil viu os italianos igualarem o placar. Por isso, a disputa foi decidida em confronto de desempate em uma categoria sorteada. Na luta da categoria até 57kg, Rafaela Silva venceu Veronica Toniolo e garantiu pódio para o Brasil.

Esta é a primeira medalha olímpica do Brasil desde que as disputas por equipes passaram a integrar os jogos olímpicos. Com isso, esta é a quarta vez que o Brasil garante medalha pelo judô nestas Olimpíadas. Esta já é a melhor campanha da história do judô brasileiro em ciclos olímpicos. No retrospecto geral, o esporte já soma 28 medalhas para o País em jogos olímpicos.

Disputas individuais

A primeira luta entre os países iniciou com a categoria até 90kg. Em confronto equilibrado, Rafael Macedo largou com desvantagem ao receber duas punições diante do italiano Christian Parlati. Já no golden score, o brasileiro tentou a primeira grande entrada e finalizou o adversário com um ippon, garantindo o primeiro ponto brasileiro.