William Lima nas Olímpiadas: conheça o judoca medalhista de prata

A paixão de William por esportes começou na natação, mas ele não tinha a idade ou altura necessárias para ingressar na escolinha de natação. Foi assim que decidiu experimentar o judô, até que estivesse apto para a natação. Mas acabou seguindo o caminho do judô.

Aos 24 anos de idade, o atleta do Pinheiros seguiu os passos de seu ídolo e atual treinador Leandro Guilheiro, que possui duas medalhas de bronze olímpicas (Atenas 2004 e Pequim 2008). William também tem sua própria superstição: usou o mesmo banheiro durante toda a competição.

A primeira medalha de prata do Brasil conquistada nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 veio do judoca paulista William Lima, neste domingo, 28. O atleta chegou até o final e disputou o ouro contra o japonês Abe Hifumi, que já era o atual campeão olímpico, mas acabou perdendo e levando a medalha de prata.

Desde 2019, Lima tem sido uma presença constante nas principais competições internacionais, com destaque para a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Marrakech no mesmo ano.

Antes de seu pódio olímpico, ele conquistou o bronze na categoria até 66 kg nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023 e venceu seu primeiro título do circuito mundial no Grand Prix de Zagreb, na Croácia.

William Lima nas Olímpiadas: história de vida

Fora dos tatames, William, conhecido como Will, é pai de Dom Lima e é casado com Maria Julia. Ele aproveita seu tempo livre com a família, gostando de ler e tocar violão. Na competição ele destacou que levaria uma medalha para o filho.