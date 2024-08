Regras do surfe nas Olimpíadas 2024: entenda como funciona a pontuação

A brasileira Tatiana Weston-Webb corta onda na terceira rodada do surfe feminino Crédito: Ben Thouard/AFP

Pelas más condições de tempo nas praias de Taiti, o surfe olímpico foi adiado e retomou nesta quinta-feira, 1° de agosto. No momento, as mulheres irão competir nas oitavas de final e os homens nas quartas de final. Para acompanhar as últimas etapas do surfe nas Olimpíadas 2024, veja como funcionam as pontuações para as classificações. Surfe ao vivo nas Olimpíadas 2024: VEJA onde assistir e programação

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Olimpíadas 2024: entenda como funciona a pontuação do surfe A pontuação do surfe nas Olimpíadas é realizada por meio de um painel de cinco juízes avaliando cada onda surfada e atribuindo notas entre 0 e 10 com incrementos de decimais.

As notas são baseadas na avaliação de critérios como: grau de dificuldade, inovação, progressão, combinações, variedades, velocidade, potência e fluidez. Cada surfista tem um tempo limitado para pegar um número máximo de ondas, geralmente entre 25 e 30 minutos. Das ondas surfadas, apenas as duas melhores notas são somadas para formar a pontuação final do surfista para aquela bateria. Para cada onda aproveitada, a nota mais alta e a mais baixa dadas pelos juízes são descartadas, e as três notas restantes são somadas e divididas por três para dar a pontuação final da onda.

Os surfistas competem em baterias (heats), e os melhores classificados em cada bateria avançam para a próxima rodada, enquanto os com pontuações mais baixas são eliminados. Confira a pontuação 1º lugar - 10.000 pontos

2º lugar - 8.000 pontos

3º lugar - 6.500 pontos

5º lugar - 5.200 pontos

9º lugar - 4.000 pontos

13º lugar - 1.750 pontos

25º lugar - 500 pontos

Lesionado - 500 pontos Olimpíadas 2024: quem são os destaques no surfe até agora O Brasil terá cinco representantes no mar do Taiti: Gabriel Medina, João Chianca (Chumbinho), Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel. Medina e Chumbinho vão se enfrentar na 3° bateria às 20h nesta quinta-feira, 1° de agosto. O vencedor do confronto enfrentará Jack Robinson ou Ethan Ewing, ambos representantes da Austrália. Já no surfe feminino, serão três competidoras que disputarão vagas nas quartas de final. A primeira foi Tatiana Weston-Webb, que enfrentou a americana Caitlin Simmers às 17h desta quinta e já garantiu as quartas de finais. Luana Silva e Tainá Hinckel vão se confrontar às 17h36min do mesmo dia. As brasileiras ainda podem se encontrar novamente em uma semifinal no chaveamento previsto, o que pode garantir pelo menos uma medalha de prata para o País.

Surfe ao vivo nas Olimpíadas: onde assistir? A transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil acontece ao vivo por meio do site Olympics.com (com restrições), TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch. Site: Olympics.com (com restrições)

Olympics.com (com restrições) TV aberta: TV Globo

TV Globo TV por assinatura: Sportv

Sportv YouTube e Twitch: Cazé TV Surfe ao vivo nas Olimpíadas: veja programação das quartas de final Os atletas deveriam ir ao mar de Teahupo'o, no Taiti, na madrugada de quinta-feira, 1º. No entanto, devido a problemas climáticos na região, a competição foi realocada para a tarde. Confira os horários e os surfistas que vão se enfrentar: