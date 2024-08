Medina vence João "Chumbinho" e está nas semifinais do surfe em Paris-2024

Após superar o compatriota João “Chumbinho”, o brasileiro Gabriel Medina conquistou uma vaga nas semifinais do surfe masculino das Olimpíadas de Paris-2024 com a pontuação de 14.77 contra 9.33 de Chianca.

Após adiamentos, os brasileiros se enfrentaram na noite desta quinta-feira, 1°, em Teahupo'o, no Taiti. A melhor onda de Medina foi pontuada em 8.10, enquanto a melhor de "Chumbinho" foi pouco mais que a metade disso: 4.83.

As semifinais do surfe masculino, assim como as finais, estão agendadas para ocorrer no próximo sábado, 3, a partir das 14 horas. O adversário de Medina será definido na próxima bateria, ainda a ocorrer. No outro confronto, irão se enfrentar o peruano Alonso Correa e o francês Kauli Vaast.