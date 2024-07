Júlia Soares nas Olimpíadas: conheça caçula da ginástica brasileira

Com apenas 18 anos, a jovem ginasta Júlia Soares se tornou um dos destaques das Olimpíadas de Paris 2024 Crédito: Divulgação/Confederação Brasileira de Ginástica

Caçula da seleção brasileira de ginástica artística, a ginasta paranaense Júlia Soares, de 18 anos de idade, estreou ao lado da equipe feminina do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 neste domingo, 28. Especialista em trave e solo, Júlia fez a Arena Bercy tremer ao som de Raça Negra No solo, Júlia Soares chamou atenção por misturar o clássico "Cheia de Manias" com canções de Edith Piaf (1915-1963), considerada a maior voz da França e se revelou um dos grandes destaques da competição. O time, também composto por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira, que são referências e melhores amigas da jovem ginasta, se classificou em 4º lugar geral para as finais da modalidade — uma das principais apostas de medalha para a torcida brasileira. Com emoção e técnica, Júlia Soares conquistou o público em sua primeira olimpíada e já alcançou mais de 300 mil seguidores no perfil do Instagram desde a execução da série, considerada "impecável". Antes de os Jogos começarem, a conta era seguida por 17 mil pessoas.

Depois de entrar com o Soares Jovem promessa da ginástica brasileira, Júlia Soares homologou um novo elemento com seu nome no código da Federação Internacional de Ginástica (FIG) quando tinha apenas 15 anos. Trata-se de uma nova entrada na trave em que faz uma versão do “candle mount” (entrada em vela). Nessa forma de entrada, a atleta utiliza um trampolim para saltar em direção à lateral da trave em uma posição esticada. A inovação apresentada pela brasileira é uma meia pirueta no salto que leva à trave. , elemento que leva seu nome, a atleta emendou com um triplo giro cossaco perfeito. Com 13.800 pontos, ficou com a última vaga entre as finalistas de trave de equilíbrio — disputa que acontecerá no dia 5 de agosto. A chegada promissora da ginasta, que dá passos largos em direção ao pódio mundial, não foi assim à toa: Júlia treina desde criança e sonhava em disputar os Jogos Olímpicos. Julia treina desde criança e sonhava em estrear nas Olimpíadas Crédito: Reprodução/Instagram

"Desde novinha, meu sonho é ir para as Olimpíadas. Eu decidi me focar totalmente nos treinos desde aquela época. Mesmo indo para a escola, com os amigos chamando para sair. A gente acaba abdicando de certas coisas para treinar. Mas isso é importante para chegar onde eu quero chegar, que é estar nas Olimpíadas e ouvir o Hino Nacional", disse ao Olympics.com. Júlia afirma que a Olimpíada que mais a marcou foi a Rio 2016, na qual Simone Biles ganhou cinco medalhas, quatro de ouro. A americana está entre suas principais referências. "A Daiane dos Santos foi muito importante para a ginástica, assim como a Rebeca, a Flávia, a Lorrane e a Jade. Acho a Simone Biles surreal, ela tem uma explosão incrível e faz coisas que deixam todo mundo chocada. Todas elas me inspiram muito", contou. "Futuro da ginástica": quem é Júlia Soares Nascida em Curitiba, a jovem ginasta Júlia Soares começou sua trajetória esportiva ainda criança, influenciada por sua família. Com um pai amante de esportes, Júlia foi incentivada desde cedo a praticar atividades físicas, e encontrou na irmã mais velha, Giovanna Soares, a inspiração para seguir o caminho da ginástica artística. "Percebi que a ginástica não era só uma brincadeira para mim, mas algo que eu poderia levar para frente, chegar em competições internacionais, até as Olimpíadas, que são o meu sonho e meu foco", contou ao Olympics.com. Júlia deu seus primeiros passos nos ginásios com apenas quatro anos e logo chamou a atenção. O local dos treinos até o hoje é o Centro de Excelência em Ginástica do Paraná (Cegin) — casa de nomes como Daiane dos Santos.