Surfe nas Olimpíadas: juiz denunciado por Scooby está fora dos Jogos

Após ser flagrado abraçando um competidor, juiz de surfe é afastado das Olimpíadas de Paris, aumentando debate sobre ética e imparcialidade no esporte.

Durante um dos dias de folga da competição, um comentarista compartilhou uma foto em sua mídia social mostrando o juiz australiano Lowe posando ao lado do membro da equipe de surfe australiana Ethan Ewing. Bede Durbidge, treinador da equipe australiana, também estava na foto.

Um juiz de surfe foi removido do painel de jurados das Olimpíadas de Paris depois que uma foto dele abraçando um competidor na orla do Taiti circulou online esta semana. Benjamin Lowe já havia sido denunciado por Pedro Scooby , que alegou que ele desfavoreceu Gabriel Medina em Tóquio 2020.

O juiz estava escalado, inclusive, para julgar o confronto de um dos brasileiros - Medina ou Chumbinho - contra algum australiano - Jack Robinson ou Ethan Ewing - nas semifinais do surfe masculino.

Juiz expulso das Olimpíadas: comparação com futebol e decisão da Associação Internacional de Surfe

Na explicação sobre o caso compartilhada por Pedro Scooby, o surfista e comentarista fez uma associação com o futebol. "Vamos fazer uma comparação: imagina o Fla-Flu e um dia antes do jogo, o juiz vai encontrar o Gabigol (atacante do Flamengo)", explicou.

Pouco antes das decisões nas quartas de final do surfe masculino, a Associação Internacional de Surfe (ISA, na sigla em inglês) anunciou a suspensão do juiz Benjamin Lowe, confirmando que ele não vai mais julgar o desempenho dos surfistas nas Olimpíadas Paris 2024.