Quem acendeu a tocha olímpica em Paris?

A tocha olímpica em Paris será acesa no início da noite desta sexta-feira, 26 de julho (26/07), horário de Brasília. A pessoa será revelada em instantes. Confira nesse mesmo link quem acendeu a tocha.

Tocha Olímpica 2024: por que o nome só é revelado instantes antes

A identidade da pessoa que segura a tocha olímpica é mantida em segredo e só revelada no momento exato por várias razões. Uma delas é que mostrar a identidade no momento gera um certo impacto emocional e surpresa, tanto para o público presente quanto para os espectadores ao redor do mundo.

Além disso, manter a identidade em segredo ajuda a garantir a segurança da pessoa escolhida, prevenindo possíveis ameaças ou tentativas de interferência durante o evento, além de ser uma boa “jogada midiática” que aumenta a cobertura e a visibilidade do evento