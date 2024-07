Enzo Fernández se desculpa por cantos racistas após vitória da Argentina na Copa América

O campeão mundial pela seleção argentina Enzo Fernández pediu desculpas nesta terça-feira (16) pelo canto que parte da seleção entoou contra a França após a vitória na partida da Copa América, e que foi denunciado como racista pela Federação Francesa de Futebol (FFF). "Quero pedir desculpas sinceras por um vídeo postado em meu canal do Instagram durante as comemorações da seleção nacional", postou Fernández em inglês num story nessa rede social, se referindo à vitória de domingo por 1 a 0 na final contra a Colômbia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Sou contra todas as formas de discriminação e peço desculpas por ter me deixado levar pela euforia das comemorações da Copa América", acrescentou o jogador do Chelsea.

"Esse vídeo, esse momento, essas palavras, não refletem minhas crenças nem meu caráter. Lamento muito", continuou ele. No vídeo, transmitido ao vivo e filmado no ônibus da seleção argentina, os jogadores da seleção argentina são vistos iniciando uma estrofe: "Corre a bola, eles jogam na França mas são…", cantam, antes das imagens serem cortadas no meio disso. "Jogam pela França mas são de Angola", dizem outros versos da canção que não aparecem no vídeo. "O pai é cambojano, mas o passaporte é francês".