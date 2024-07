Futebol feminino: em quais Olimpíadas Marta conquistou medalhas?

A craque estava em todas as edições olímpicas em que a seleção brasileira de futebol feminino subiu ao pódio. Veja quando e como foram as partidas

Marta está em sua sexta edição em Jogos Olímpicos e já são duas décadas desde sua estreia em Atenas 2004, com apenas 18 anos. Durante a trajetória, ela conquistou algumas medalhas e é vista como uma das melhores da modalidade.

O futebol feminino se prepara para uma possível despedida em Paris 2024 : a craque Marta, de 38 anos. Este deve ser o último ano da atacante com a camisa da seleção brasileira.

Brasil nas Olimpíadas 2024: VEJA programação completa dos Jogos

Futebol feminino nas Olimpíadas: em quais edições Marta conquistou medalhas?

Marta já conquistou duas pratas ao longo de sua trajetória olímpica, em Atenas 2004 e em Beijing 2008. Estas foram as duas únicas medalhas da seleção brasileira feminina de futebol em Jogos Olímpicos.

Em 2004, o País terminou a primeira fase na segunda posição do Grupo G. Nas quartas, 5 a 0 em cima do México e vaga para as semis, onde o Brasil passou pela Suécia por 1 a 0. Na final, a dolorosa derrota para os Estados Unidos por 2 a 1.