Chaveamento do futebol feminino nas Olimpíadas: como será o mata a mata

Brasil se classificou no sufoco após derrotas para a Espanha e o Japão. Veja o chaveamento do futebol feminino nas Olimpíadas

As quartas de finais do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris serão disputadas no próximo sábado, 3. Depois de duas derrotas na fase de grupos, o Brasil se classificou para a próxima fase da competição junto da Colômbia. As duas seleções ficaram em terceiro lugar em seus grupos.

Os dois times com mais pontos de cada grupo também se classificaram. O Brasil enfrentará a França, anfitriã do evento. As duas seleções se enfrentaram na fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023, quando as brasileiras perderam por 2-1.

Dois confrontos das quartas serão repetidos: