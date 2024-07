Trio de atletismo consegue autorização e disputará as Olimpíadas de Paris

Os profissionais serão somados ao Time Brasil, que sofreu com baixas importantes nos últimos dias, como com as lesões de Darlan Romani e Isaac Souza

O trio de atletismo Livia Avancini, Max Batista e Hygor Bezerra conseguiu autorização da Corte Arbitral do Esporte (CAS, em inglês) para participar dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informou que foi notificado nesta sexta-feira, 26, e que os atletas serão incorporados à Missão Brasileira de imediato.

Na última quarta-feira, 24, os atletas receberam uma liminar para participar da cerimônia de abertura com o Time Brasil. Os profissionais serão somados à delegação, que sofreu com baixas importantes nos últimos dias, como com as lesões de Darlan Romani e Isaac Souza e o corte de Daniel Nascimento por doping.