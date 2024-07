Desfile das delegações, ícones do esporte e artistas: sob chuva, pira olímpica é acesa em Paris

Primeiramente, foi exibido um vídeo que mostrou o percurso da tocha olímpica antes da chegada ao Sena. Um dos escolhidos para estrelar a produção foi Zidane, campeão da Copa do Mundo 1998, que trocou o bastão com crianças francesas. Posteriormente, nuvens de fumaça formaram as cores da bandeira da França.

Foi realizada nesta sexta-feira, 26, a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris . Pela primeira vez, o evento aconteceu fora de um estádio: o Rio Sena, que corta a cidade, foi o responsável por abrigar a abertura do torneio. Apesar da chuva, os atletas mantiveram a animação, com destaque para a delegação brasileira.

Durante a abertura, Lady Gaga, a banda de metal Gojira, Marina Viotti, Orquestra de Paris, Aya Coco Danioko, conhecida por Aya Nakamura, o pianista Alexandre Kantorow, Axelle Saint-Cirel, os Minions e uma passarela na ponte Pont Du Carrousel foram algumas das atrações que abrilhantaram a apresentação. Um coração vermelho desenhado no céu foi um dos destaques do evento.

A cerimônia passou por símbolos culturais, esportivos e históricos do país sede, com foco também na diversidade. O responsável por apresentar esses elementos foi um carregador de tocha misterioso.

Como mensagem de paz, a música Imagine, de John Lennon, foi interpretada sobre o Rio Senna. O personagem misterioso, na sequência, carregou a tocha em cima de um cavalo metálico, que flutuou no rio, enquanto a história dos Jogos era apresentada.

Dando prosseguimento à cerimônia, o mascarado levou a bandeira até o palco dos Jogos, onde o hino olímpico foi executado. Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador, Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), e Emmanuel Macron, presidente da França, discursaram, com o mandatário francês declarando as Olímpiadas oficialmente abertas.

No local, os atletas fizeram o juramento para seguir os propósitos olímpicos e fazer uma competição limpa e justa.

Zidane, Rafael Nadal , Serena Williams, Nadia Comaneci, Carl Lewis, Amélie Mauresmo, Tony Parker, três atletas paralímpicos revezaram, com outros atletas icônicos da França se juntando à marcha. Teddy Riner e Marie-José Perec acenderam a pira olímpica, com Celine Dion cantando na Torre Eiffel, encerrando a cerimônia de abertura e dando início oficial ao Jogos de Paris.