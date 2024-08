Daiane dos Santos alcança um milhão de seguidores no Instagram

A ex-ginasta Daiane dos Santos alcançou um milhão de seguidores no Instagram nessa quinta-feira, 1º, após a final individual geral da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris 2024.

Fora do esporte, Daiane atualmente é comentarista esportiva e narrou, na mesma tarde, a prova em que Rebeca Andrade levou a medalha de prata.

"Olá, meus amores. Quero agradecer papai do céu por essa bênção. A minha equipe que me ajuda, que cuida de mim, que dá toda atenção ali para a gente poder atender o melhor possível vocês, que são o motivo real de eu estar aqui no Instagram", disse a gaúcha em vídeo publicado em seu perfil.