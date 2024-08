Imane Khelif e Angela Carini: entenda a polêmica de gênero no boxe

O confronto era válido pelas oitavas de final do peso meio-médio. Carini se pronunciou para a BBC Sport afirmando que desistência não teve qualquer relação com o caso envolvendo questionamento do gênero de Khelif .

Com a desistência, a boxeadora argelina se classificou para as quartas de final na categoria feminina de até 66 quilos. Ela enfrenta a húngara Anna Luca Hamori neste sábado, 3. Se vencer, já terá uma medalha assegurada.

Segundo a italiana, o abandono ocorreu devido às dores intensas no nariz após os primeiros golpes sofridos durante a luta. “Não fui capaz de terminar a luta. Senti uma forte dor no nariz”, afirmou.

Este teste teria indicado que elas teriam vantagens competitivas sobre outras competidoras femininas. A IBA destaca que "protege as mulheres e seus direitos de competir no ringue contra rivais iguais".

"O teste de testosterona não é um teste perfeito. Muitas mulheres podem ter níveis de testosterona iguais ou semelhantes aos dos homens, embora ainda sejam mulheres", disse o porta-voz do COI, Mark Adam para a AFP.

Boxe nas Olimpíadas 2024: qual o gênero de Imane Khelif?

Imane Khelif não é uma mulher trans. A boxeadora passou a sofrer transfobia nas Olimpíadas de Paris 2024, mesmo sendo uma mulher cisgênero (se identifica com o gênero no qual foi designada no nascimento). O mesmo ocorreu com a taiwanesa Lin Yu-ting.

Imane Khelif e a Lin Yu-ting já participaram dos Jogos Olímpicos, na edição de Tóquio em 2021. Nenhuma subiu ao pódio.

O Comitê Olímpico Argelino (COA) repudiou os ataques que a atleta vem sofrendo nos últimos dias. Em nota divulgada nessa quinta-feira, 1°, os argelinos afirmaram que as “tentativas de difamação, baseadas em mentiras, são completamente injustas, especialmente num momento crucial em que ela se prepara para os Jogos Olímpicos, o auge da sua carreira”.

Na Argélia, país muçulmano onde nasceu Khelif, as pessoas LGBTIQIA+ são frequentemente discriminadas, a homossexualidade é socialmente punida e a mudança de identidade de gênero é ilegal.

Irlandesa que já derrotou Khelif defende a boxeadora

A boxeadora irlandesa Amy Broadhurst, que enfrentou e venceu Khelif no Mundial de 2022, comentou o assunto nas redes sociais e defendeu a argelina.

"Pessoalmente, não acho que ela tenha feito nada para 'trapacear'. Acho que é a forma como ela nasceu e isso está fora do controle dela. O fato de que ela já foi derrotada por nove mulheres antes diz tudo", disse, ao lado de um vídeo do combate entre elas. Khelif perdeu nove das 50 lutas em sua carreira.

Nascida em Tiaret, na Argélia, em 2 de maio de 1999, Khelif compete desde 2018. Em 2022, ela venceu os campeonatos Africano e Mediterrâneo e chegou à final do Mundial em Istambul, perdendo para Broadhurst.