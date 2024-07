Judô nas Olimpíadas: entenda regra que tirou brasileiro da disputa

O brasileiro Rafael Macedo quase levou a medalha de bronze para o judô brasileiro nas Olimpíadas de Paris nesta quarta-feira, 30, mas uma penalidade no fim da luta o tirou da disputa. O paulista, que competia na categoria peso-meio-leve (até 90kg), cometeu infração ao pegar por dentro da manga do adversário francês Maxime-Gael Ngayap Hambou, que lhe rendeu a desclassificação e cedeu a vitória ao oponente.

Logo no começo da luta, os dois atletas receberam punição por falta de combatividade, quando Hambou tentou uma entrada, que foi defendida, e Rafael fez uma chave de braço mal-sucedida. Num segundo momento, os dois novamente receberam punições.

Faltando menos de um minuto para o fim da luta, Rafael conseguiu novamente derrubar o francês Hambou, que evitou colocar as costas no chão. Quando o brasileiro tentou aplicar a chave de braço no chão, ele cometeu a penalidade de segurar por dentro da manga do adversário. Pelo acúmulo de penalidades, ele foi desclassificado e perdeu a medalha de bronze.