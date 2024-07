Brasil nas Olimpíadas: programação de terça (30/07) a domingo (04/08)

Com três medalhas garantidas nas modalidades de skate street, judô masculino e judô feminino, o Brasil segue nas disputas dos Jogos Olímpicos 2024 em Paris. O País encerrou a segunda-feira, 29, com classificação no surfe, boxe e vôlei.

No calendário brasileiro, o público poderá conferir a participação dos atletas em verde-amarelo no triatlo, tênis de mesa, vela, tiro com arco, entre outras modalidades. Confira a programação semanal completa do Brasil nos Jogos de Paris de terça (30/07) a domingo (04/08) e ao final do texto veja onde assistir ao vivo.

(Programação sujeita à alterações)