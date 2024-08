Hugo Calderano: quem é o brasileiro do tênis de mesa nas Olimpíadas

Hugo Calderano busca subir ao pódio e quem sabe até levar o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 Crédito: JAVIER TORRES / AFP

Hugo Calderano, esse é o nome do primeiro atleta brasileiro em uma semifinal de tênis de mesa nas Olimpíadas. Nesta quinta-feira, 1°, ele venceu o sul-coreano Woojin Jang por 4 a 0 nas quartas de final dos Jogos de Paris e se garantiu em uma disputa direta por medalha. O carioca de 28 anos alcançou a melhor campanha da modalidade na história da competição. Mas a história do mesatenista com a modalidade se estende há duas décadas e ele já começou a surpreender nacionalmente na adolescência. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Atleta do Fluminense, o jovem se aventurou no vôlei e no basquete antes de ser apresentado ao tênis de mesa. Veja a seguir mais sobre a trajetória, curiosidades e ficha técnica do atleta.