Larissa Pimenta nas Olímpiadas 2024: conheça a judoca medalhista

Ao longo de sua trajetória, Pimenta conquistou cinco títulos no Campeonato Pan-Americano, incluindo a última vitória no Rio de Janeiro em 2024. Sua jornada também inclui uma participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, onde representou o Brasil. Além disso, ela é bicampeã dos Jogos Pan-Americanos na mesma categoria que ganhou o bronze em Paris.

Nascida na cidade de São Vicente, em São Paulo, a atleta iniciou sua jornada no judô ainda jovem, mostrando um potencial promissor desde os primeiros anos de treinamento. Com apenas 8 anos, Larissa começou a praticar judô em uma escola pública da cidade.

A trajetória da judoca brasileira Larissa Pimenta, de 25 anos de idade, que conquistou a medalha de bronze na categoria até 52kg , neste domingo, 28, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 , é um exemplo notável de dedicação, perseverança e talento no cenário esportivo mundial.

Larissa Pimenta nas Olímpiadas 2024: desafios e superações

Pimenta tinha deixado de sonhar com os jogos olímpicos, após sofrer uma lesão em fevereiro de 2023, que necessitou passar por cirurgia, o que deixou a atleta muito abalada pois as olimpíadas já estavam se aproximando. Além disso, a reabilitação foi enfrentada com muita dificuldade. Mas foi neste momento de vulnerabilidade que a atleta encontrou forças para continuar.

Embora tenha enfrentado uma dura competição em Tóquio, Larissa Pimenta não conseguiu chegar ao pódio, ficando na 9 ª colocação, mas sua atuação foi amplamente elogiada e serviu como uma plataforma para aprimorar suas técnicas e estratégias.

Larissa Pimenta nas Olímpiadas 2024: bronze em Paris

A verdadeira consagração veio em Paris 2024. Larissa Pimenta competiu na categoria até 52 kg e mostrou uma boa performance durante todo o torneio.