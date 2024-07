Jogos Olímpicos: brasileiros do tênis de mesa vivem relacionamento discreto

Hugo Calderano e Bruna Takahashi estão em Paris com a delegação do Brasil e buscam medalha inédita na modalidade

Destaques da equipe de tênis de mesa brasileiro, Hugo Calderano e Bruna Takahashi mantém um relacionamento amoroso discreto fora do esporte. A dupla reside fora do país e possui poucos registros juntos nas redes sociais. Eles estão em Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos.

A discrição sobre o romance é evidenciada, sobretudo, na falta de declarações e fotos juntos em seus perfil em plataformas como o Instagram. A última vez que eles publicaram imagens em um clima de romance, por exemplo, foi em fevereiro, no Valentine’s Day. A data equivale ao Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho no Brasil.