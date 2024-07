EUA ao vivo no basquete masculino hoje, 31: onde assistir às Olimpíadas

Jogo das Olimpíadas de 2024 entre EUA e Sudão do Sul será hoje, quarta, 31, e terá transmissão ao vivo; confira horário e onde assistir

Estados Unidos (EUA) e Sudão do Sul se enfrentam hoje, quarta, 31 de julho (31/07), em um jogo válido pela fase de grupos do basquete masculino nas Olimpíadas de 2024. Partida será disputada no Estádio Pierre Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq (FRA), às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Globoplay (streaming), Sportv (TV fechada) e na Cazé TV (no YouTube e Twitch). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.