Jogadoras da seleção de basquete dos Estados Unidos expressam apoio a Kamala Harris

As jogadoras da seleção de basquete dos Estados Unidos afirmaram neste sábado (27) que apoiam Kamala Harris, provável candidata democrata na eleição presidencial de novembro, durante uma entrevista coletiva na véspera do início do torneio olímpico.

"Evidentemente, nós a apoiamos, é uma escolha muito, muito importante", declarou A'ja Wilson, estrela do Las Vegas Aces, que disputa os Jogos Olímpicos pela segunda vez.

"Conversamos sobre isso dentro do comitê de justiça social (pertencente à WNBA, a liga americana de basquete feminino)", disse a jogadora Breanna Stewart.